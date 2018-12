Regiogenoten blikken in Studio Haagsche Bluf terug op 2018

DEN HAAG - ADO Den Haag-directeur Mattijs Manders, de Leidse schrijver Jeroen Windmeijer en Jan Rijpstra (oud-burgemeester van Noordwijk) blikken donderdag, vrijdag en maandag terug op het afgelopen jaar. Van 18.00 tot 19.00 uur zijn ze te gast in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

Verder zijn de Haagse ex-nachtburgemeester René Bom, voormalig wethouder Karsten Klein (CDA) en Omroep West-sportkenner Joop Buyt te gast. Presentator Dennis Kranenburg spreekt met hen over het afgelopen jaar.

Manders vertrok dit jaar als directeur van ADO Den Haag op handelsmissie naar China. Verder maakte de club dit jaar bekend dat het af wil van kunstgras. ADO ging de winterstop in met de elfde plaats, is Manders daar tevreden mee? En wat betekent het verlies van 3,1 miljoen euro op de begroting voor volgend jaar?



Karsten Klein

CDA'er Karsten Klein kwam niet terug in het stadsbestuur van Den Haag. Klein staat nu op de derde plek voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 en de kans is groot dat hij met deze plaats wordt gekozen. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen politieke jaar? En wat verwacht hij te kunnen betekenen voor Nederland in het Europees Parlement?

De Leidse schrijver Jeroen Windmeijer - 'de Dan Brown van de Lage Landen' - beleefde een topjaar. Hij werd genomineerd voor de Gouden Strop 2018, de filmrechten van zijn boek 'De bekentenissen van Petrus' werden verkocht en hij bracht een nieuw boek uit, getiteld 'The Pilgrim Fathers Complot'.



Gestolen fiets terug uit Polen

René Bom nam vanwege gezondheidsproblemen afscheid als nachtburgemeester van Den Haag. Verder kwam hij in het nieuws omdat zijn gestolen houten fiets na twee jaar opdook in Polen, tot vreugde van de ras-Hagenees.

Joop Buyt, de razende reporter van TV West Sport, werd overigens voorgedragen om nachtburgemeester van Den Haag te worden. Hij ging dit jaar iedere week op pad en maakte daarmee naam op landelijke televisie. Joop - de koning van Snapchat, fervent supporter van ADO Den Haag en de 14e voetbaltwitteraar van Nederland - kreeg landelijke bekendheid door zijn opmerkelijke interviews in zijn rubriek D'r Uit Met Buyt.



Noodverordening voor het Rederijkersplein

Jan Rijpstra had eveneens een bijzonder jaar. Hij leidde de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noordwijk in goede banen. Sportief was het ook een bijzonder jaar: twee Noordwijkse clubs (SJC en vv Noordwijk) werden beide kampioen. Verder kondigde hij een noodverordening af voor het Rederijkersplein in de wijk Boerenburg, na meerdere onrustige nachten daar.

Alle gasten en data op een rij: donderdag 27 december zijn Jeroen Windmeijer en René Bom te gast, vrijdag 28 december komen Mattijs Manders en Karsten Klein langs en op maandag 31 december is het de beurt aan Jan Rijpstra en Joop Buyt.