Geen sekshuis in Hillegom; Raad van State wijst aanvraag Sweet Lips af

HILLEGOM - De burgemeester van Hillegom hoeft geen vergunning te geven voor een sekshuis in een woning aan de Leidsestraat. Dit maakte de Raad van State donderdag bekend. Hillegommer Twan Looijmans was in oktober een rechtszaak gestart omdat hij vindt dat de gemeente zijn plannen heeft gesaboteerd.

Al in juli 2015 diende Looijmans een aanvraag in voor een erotisch privéhuis dat 'Sweet Lips' moest gaan heten. Het bestemmingsplan van de gemeente Hillegom verbood dat niet. Maar een beslissing over zijn vergunningsaanvraag bleef uit, omdat de behandeling van de zaak was uitgesteld.

In mei 2016 veranderde de gemeente het bestemmingsplan, waarin de plannen voor het sekshuis niet meer pasten. In januari 2017 kreeg Looijmans van de burgemeester een afwijzing van zijn vergunningsaanvraag. Looijmans was ervan overtuigd dat de gemeente zijn plan opzettelijk heeft tegengehouden.



Geen sekshuizen in Hillegom

Volgens de Raad van State heeft de burgemeester destijds terecht gekeken naar het veranderde bestemmingsplan. De beslissing hoeft dus niet te worden herzien. In Hillegom zijn momenteel geen seksinstellingen.

