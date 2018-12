Vuurwerktrends: Compound boxen en vuurpijlstandaard, dit zie je deze jaarwisseling

REGIO - Van rotjes en grondbloemen tot vuurpijlen en sierpotten: vrijdag gaat de vuurwerkverkoop van start. 'Het legale vuurwerk is zo mooi, je hoeft niks illegaals meer te kopen', vertelt vuurwerkverkoper en voormalig ADO Den Haag-speler Michel Adam trots tegen Omroep West.

Dit jaar zijn de drie verkoopdagen 28, 29 en 31 december omdat de 30ste op een zondag valt. Op zondagen wordt alleen licht vuurwerk, van de zogeheten categorie 1, verkocht om de zondagsrust zo veel mogelijk te bewaren.

Sinds afgelopen jaar mogen verkopers speciale 'compound boxen' verkopen. 'Dat zijn eigenlijk de vuurwerkpotten die je kent, maar dan vier tot zes aan elkaar geschakeld', aldus Harmen van Vuurwerk Zoetermeer. 'Die zijn dit jaar enorm populair. Let op, deze joekels kunnen zwaar uitvallen want twee boxen zijn al gauw boven de vijfentwintig kilo. Dat is het maximum dat ik mag meegeven per persoon.' De vuurwerkverkopers adviseren dus ook om met meerdere mensen het vuurwerk te komen afhalen.



Verplichte vuurpijlstandaard

Nieuw dit jaar is dat iedere verkoper verplicht is om bij de verkoop van vuurpijlen een speciale standaard mee te leveren. Deze moet de traditionele wijnfles vervangen en de kans op ongelukken door omvallende vuurpijlen verminderen. 'Nu moet ik mijn klanten verplichten om zo'n standaard te betalen, of hij komt uit mijn eigen zak', moppert Adam. 'De overheid is gewoon aan het zoeken om te zieken. Als je nou gewoon een vuurwerkbril draagt, ben je goed beveiligd.'

De afgelopen jaren laait de discussie over vuurwerk vrije zones en een eventueel vuurwerkverbod steeds sterker op. Toch is er geen daling in de voorverkoopcijfers waar te nemen. 'De cijfers van de voorverkoop zijn tot nu toe beter dan vorig jaar', zegt eigenaar Kees Dewus van De Goutfontijn Vuurwerk in Poeldijk.