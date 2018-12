Duitse vrachtwagens brengen pallets voor vreugdevuur: 'Record moet worden verbroken'

DEN HAAG - Terwijl een vrachtwagen vol pallets uit Limburg wordt uitgeladen, rijdt er een Duitse truck vol met hout het Scheveningse strand op. 'We hebben drie mensen die het hele jaar met die pallets bezig zijn', zegt Willie van de Scheveningse brandstapel. 'Het was dit jaar wat lastiger dan normaal, maar we hebben weer genoeg hout.'

Terwijl vrachtwagens af en aan rijden, begint de stapel voor het vreugdevuur al vorm aan te nemen. 'Voordat de zon bovenaan de hemel staat moeten we op tien meter zitten', zegt Willie.

Aan de andere kant van de haven op het Zuiderstrand zijn de Duindorpers ook aan het stapelen geslagen. 'Ik denk dat we op zo’n vijf meter zitten', zegt Duindorper Pascal. 'Dat zijn 13.000 pallets. Aan het einde liggen er rond de 100.000 pallets op de stapel.'



Adrenaline eruit

Tweede Kerstdag werden rond 22.00 in Duindorp de eerste pallets op het strand gelegd. 'Dan staat heel Duindorp hier', weet Pascal. 'Dan komen de vrachtwagens het strand op en is iedereen vol spanning. Dan komt alle adrenaline eruit.'

Slaap is op Scheveningen en Duindorp tussen Kerstmis en Nieuwjaar een bijkomend nadeel, waarvan zo weinig mogelijk gebruik moet worden gemaakt. Scheveninger Willy heeft nog niet geslapen al moet dat wel volgens het zorgvuldig opgestelde schema. ‘Ach, soms lopen dingen zoals ze lopen. Dan duurt het allemaal wat langer met stapelen.’, zegt hij schouderophalend.



Guiness Book of Records

Ook zijn Duindorpse collega ziet zijn bed amper deze dagen. ‘Ik heb vannacht twee uur geslapen’, vertelt hij. ‘Zometeen weer een paar uur en dan weer naar het strand om te bouwen.’

Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Het bouwen van een zo groot mogelijke stapel en daarna de fik erin. In 2015 is Scheveningen opgenomen in het Guiness Book Of Records. Het gaat uiteindelijk om het aantal kuub dat op het strand staat, niet de hoogte. De 4.000 kuub uit 2015 moet dus uit de boeken. Willy is dan ook duidelijk: ‘We gaan het record verbreken en zorgen dat niemand het meer kan verbreken.’



Traditionele rolverdeling

In Duindorp wemelt het ondertussen van de zwarte truien. Maar liefst negenhonderd zijn er verkocht. De truien behoren toe aan de bouwers. Van volwassenen tot kinderen iedereen levert zijn bijdragen aan de bouw. 'De mannen leggen de pallets op elkaar', weet Pascal. 'De vrouwen zorgen ondertussen voor het eten.'

Het grootste verschil tussen de twee groepen is de manier van bouwen. Waar Duindorp vooral uitgaat van mankracht, werkt Scheveningen met modernere middelen. Heftrucks rijden op en aan. Pallets worden de lucht in getakeld. 'Ze zijn met minder en hebben misschien deze manier nodig om sneller te kunnen bouwen', klinkt het vanuit Duindorp. 'Ondertussen werken wij met onze handen. Wij denken dat we zo de stevigste stapel bouwen.'

Vanaf 27 december houden we je na het nieuws van 17.30uur op de hoogte over het verloop van de 'palletoorlog'tot op oudjaarsavond. De bouwers willen zichzelf overtreffen, dus het belooft weer een spannende strijd te worden. Op 31 december gaat de vlam erin. Dat kun je op TV West en onze onlinekanalen LIVE volgen vanaf 23.30 uur.

Vreudevuren Scheveningen en Duindorp op 31 december LIVE op TV West, app en web vanaf 23.30 tot 00.30 uur





LEES OOK: Vreugdevuurbouwers Scheveningen willen eigen record verbreken: '10.000 kuub aan pallets'