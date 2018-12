Schade na auto op veld voetbalclub Laakkwartier valt mee

DEN HAAG - De schade aan het veld van de Haagse voetbalclub HVV Laakkwartier lijkt mee te vallen. Mogelijk moeten enkele stukken van het veld vervangen worden, maar de rest van het veld wordt gerepareerd.

Eerste Kerstdag gebruikte een auto het veld als racecircuit waardoor er schade ontstond. Op foto’s die werden gepubliceerd was te zien dat er slipsporen waren achtergelaten.

Het veld is van de gemeente Den Haag. Na een inspectie is besloten dat de gemeente begin januari groot onderhoud gaat plegen. 'Dan wordt bekeken of alle bandensporen zijn te verwijderen', zegt voorzitter Ron Jansen van HVV Laakkwartier. 'Er zijn twijfels over twee of drie plekken en die moeten mogelijk worden vervangen. Ik hoop dat er niets vervangen hoeft te worden, want daar wordt het veld niet beter van.'

De gemeente stuurt een begroting voor het onderhoud en het mogelijk vervangen van stukken kunstgras naar de club die daarmee aangifte gaat doen. 'Voor de aangifte hebben we het definitieve kostenplaatje nodig. Maar we gaan de kosten zeker verhalen', zegt de voorzitter.



LEES OOK: Brand HVV Laakkwartier in Den Haag op Eerste Kerstdag