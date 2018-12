Voetballen schieten uit melkbussen, carbidschieten is oudjaarsdagtraditie in De Lier

DE LIER - In De Lier vindt op oudjaarsdag het jaarlijkse carbidschieten plaats. Het knallen met melkbussen is vooral populair in het oosten en noorden van het land, maar ook in onze regio gebeurt het. Volgens Pim van der Marel van Carbid Team Westland, de organisator van het evenement, wordt het carbidschieten steeds bekender.

'We noemen onszelf professionele carbiteurs,' vertelt Pim lachend. Zelf doet hij al meer dan tien jaar aan carbidschieten. Dit jaar zal het jaarlijkse evenement op oudjaarsdag voor de derde maal in De Lier plaatsvinden. 'Daarvoor deden we het in de gemeente Midden-Delfland, want daar waren de regels iets soepeler.' Sinds drie jaar kan ook in de gemeente Westland, waar De Lier onder valt, een ontheffing worden aangevraagd.

'Westland werkt daar hartstikke leuk aan mee,' zegt Pim. 'Er is zelfs iemand van de Westlandse gemeenteraad een paar keer geweest om het startschot te geven.' Een mogelijke reden daarvoor zou kunnen zijn dat de vuurwerkregels steeds strenger worden. 'Carbid is sowieso geen vuurwerk, dus het is een goed alternatief.'



Wat is carbid?

Calciumcarbide ofwel carbid is in veel doe-het-zelf-zaken te koop. Het steenachtige spul wordt in een melk- of verfbus gedaan en natgemaakt. Vervolgens wordt de bus afgesloten met een bal of een deksel waarop zich binnenin het gas ethyn vormt.

Als dit wordt ontstoken, zorgt het voor een harde knal waarbij de bal of het deksel uit de bus schiet. In De Lier wordt uit veiligheidsoverwegingen alleen met ballen geschoten.



Regels verschillen per gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Westland vertelt dat er dit jaar twee aanvragen voor een ontheffing zijn gedaan. Die van het Carbid Team Westland is als enige goedgekeurd. 'In Maasdijk is er een geweigerd omdat de locatie niet voldeed aan de algemene eisen of veiligheidsvoorschriften.' Daarnaast was die locatie in de buurt van een boerderij met dieren. 'Westland bekijkt de aanvragen per geval,' aldus de gemeentewoordvoerder.

De regels voor het carbidschieten verschillen per gemeente, als deze regels er al zijn. In Alphen aan den Rijn is het bijvoorbeeld toegestaan tussen 31 december 10:00 en 1 januari 2:00. Daar zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden zoals dat het alleen buiten de bebouwde kom of in het Europapark mag. Ook in de gemeente Midden-Delfland is het carbidschieten aan regels gebonden. Zo is het op of aan de openbare weg en op openbare plaatsen verboden omdat dit gevaar of hinder kan opleveren. In Delft is het verboden.



Meestal geen regels

De meeste gemeenten hebben geen specifieke regels over carbidschieten. Zo vertelt een woordvoerder van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen dat er geen regels over carbidschieten zijn opgenomen in de APV. Dat zou betekenen dat het binnen die gemeenten is toegestaan.

Op oudjaarsdag belooft Pim van der Marel een hoop gezelligheid, koek en zopie en steeds meer melkbussen op een rij die worden afgeschoten. Dat lokt de nodige bezoekers naar De Lier. 'Vorig jaar zaten we op een man of 120. Dat is dit jaar weer ons doel.'

