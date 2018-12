Gevaarlijkste nachtdienst van het jaar: 'Het is echt serieus opletten geblazen'

DEN HAAG - Voor honderden agenten in onze regio begint straks hun nachtdienst. 'Het is een van de drukste en gevaarlijkste nachten van het jaar', zegt de voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. Politieman Mario overleed tijdens de jaarwisseling 2016/2017 door een verkeersongeluk en agent Damien werd afgelopen jaarwisseling zwaar mishandeld. 'Het is echt serieus opletten geblazen.'

Volgens Gerrit van de Kamp gaan agenten toch anders dan anders deze nachtdienst in: 'Iedereen weet thuis dat het een van de meest spannende nachten is. Er wordt bewust afscheid genomen en iedereen is meer dan anders nog scherper en nog voorzichtiger. En je bent blij als je gezond en wel weer naar huis kan.'

Afgelopen jaarwisseling zijn 75 politiemensen in het hele land bij geweldsincidenten betrokken. Agent Damien wordt zwaar mishandeld in het centrum van Leiden. Hij wordt zo hard geschopt dat hij nog steeds niet goed kan lopen en waarschijnlijk nooit meer politiewerk op straat kan doen.



Oorlogstijd

In de rechtbank vertelt Damien hoe hij die nachtdienst in ging: 'Na de briefing nam ik oordopjes mee, een veiligheidsbril, ik vulde mijn medische gegevens in en mijn bloedgroep. Mevrouw de rechter, dit is geen briefing bij defensie in oorlogstijd. Ik ga gewoon werken tijdens een feestdag als politieambtenaar.'

De 36-jarige agent Mario neemt een jaar eerder ook afscheid van zijn gezin om te gaan werken, maar komt nooit meer thuis. Hij wordt op de Hoefkade in Den Haag aangereden. Politiechef Paul van Musscher zegt op zijn begrafenis: 'Mario stond te popelen om aan het werk te gaan met Oud en Nieuw. Hij voelde de spanning die een dienst met Oud en Nieuw met zich meebrengt.'



Impact groot

Bij politiemensen liggen die twee gebeurtenissen nog vers in het geheugen: 'De impact is heel groot. Juist daarom zijn collega's zich heel bewust dat het echt serieus opletten geblazen is. En je hoopt dat je dit soort dingen voor kunt zijn, maar dat is echt heel moeilijk,' zegt Van de Kamp.

De afgelopen jaren is het een stuk rustiger geworden in de regio met de jaarwisseling, mede door evenementen die gemeenten organiseren, zoals het vuurwerk op de Haagse Hofvijver. 'Je ziet dat dat werkt, maar je hebt altijd te maken met groepen en incidenten die zomaar kunnen escaleren,' zegt Van de Kamp.



Stortregen

Alleen het weer kan de schade een beetje beperken: 'De beste nacht is als het stortregent. Dan is het echt heel snel voorbij. Dan blijven mensen binnen, vuurwerk is bijna niet af te steken, dan is het zo klaar. Maar ja, dat is voor mensen niet leuk. Oud en Nieuw is een feest en dat wil je vieren.'