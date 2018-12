Een frisse nieuwjaarsduik: hier kan je op 1 januari 2019 het water in

REGIO - Er zijn altijd van die mensen die traditioneel op Nieuwjaarsdag het water in duiken. Op Scheveningen kan je op 1 januari 2019 zelfs op twee plekken de zee in springen. De massale duik voor het Kurhaus, die gesponsord wordt door die maker van de erwtensoep en worst. En iets verderop bij een strandtent, waar je na afloop kan bijkomen in een warme jacuzzi.

Niet alleen op Scheveningen kan je het jaar beginnen met een frisse duik. Op veel plekken in de regio worden de duiken georganiseerd. Van Alphen aan den Rijn tot Wassenaar. Opvallend is dat dit jaar Zoetermeer geen nieuwjaarsduik in de Noord Aa heeft. Die gemeente besloot in november van dit jaar het evenement niet meer te sponseren, waardoor de organisatie het financiële plaatje niet rond kreeg.

Bekijk hieronder het overzicht van plassen en plekken in de zee waar je het water in kunt plonsen:

Alphen aan den Rijn

- 12.00 uur: WSV Zegerplas aan de Verlengde Aarkade - deelname gratis

Let op, is 1 januari 2019 je te vroeg voor een nieuwjaarsduik?

In Alphen aan den Rijn kan je 2 januari ook nog het nieuwe jaar induiken.

Dat doe je dan in het buitenbad van De Thermen.

13.00 uur: Van Foreestlaan 4, Alphen aan den Rijn 13.00 uur.

's-Gravenzande

- 14.00 uur: Strandweg, slag Beukel (einde Strandweg) - deelname gratis

Leiden

-12.00 uur: De sloot bij De Tuin van de Smid, Polderpad 8 - deelname gratis

Lekkerkerk

- 13.00 uur: ter hoogte van Opperduit 133 - inschrijven via opperduiters.com

Monster

- 14.00 uur: tussen de strandopgangen Molenslag in Monster en Karel Doormanweg in Ter Heijde - deelname gratis

Noordwijk

- 13.00 uur: Afrit 18, onder de vuurtoren (De Zeemeeuw) - deelname: 2 euro

- 15.00 uur: Langevelderslag, bij Strandplaats Nederzandt - deelname: 4 euro

Scheveningen

-12.00 uur: Strandweg 47 ter hoogte van de Pier - deelname: 3 euro

-12.00 uur: Strandweg 3a, strandtent De Waterreus deelname gratis

Daarna kan je lekker opwarmen in één van de jacuzzi's met een glas champagne.





Schoonhoven

-12.00 uur: op het strand van Camping Jachthaven 't Wilgerak in de Lek duiken, deelname gratis.

Valkenburg

- 13.00 uur: Valkenburgse meer, bij Brasserie Buitenhuis J. Pellenbargweg 2, deelname gratis.

Wassenaar

-12.00 uur: Wassenaarse Slag - deelname gratis.

» Kijk voor een overzicht van alle nieuwjaarsduiken in Nederland op nieuwjaarsduik.info

