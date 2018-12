'Licht demente vrouw herkende zichzelf als tiener', mensen op oude Haagse foto's worden herkend

DEN HAAG - Vlak voor Kerstmis deelde professioneel fotograaf Ernst Lalleman op Facebook een bericht. Hij had meer dan tweehonderd oude Haagse portretfoto’s uit 1959 en 1960 van hoge kwaliteit ontwikkeld en vroeg zich af wie er op stonden. Hij werd bedolven onder de reacties. Mensen die oude bekenden zagen, maar ook Facebook-gebruikers die hem alleen maar een compliment gaven voor de mooi ontwikkelde foto’s.

Doordat het bericht massaal gedeeld en geliket werd, is er ondertussen van zestien foto’s bekend wie er op staan. Lalleman vond één verhaal ontroerend. 'Een dochter zag haar licht dementerende moeder op de foto staan. Ze had de foto uitgeprint en meegenomen. Haar moeder zei: wat sta ik er leuk op. Ik denk dat jouw oma die foto heeft betaald, in 1959 had ik daar zelf nog helemaal geen geld daarvoor.'

Maar er zijn meerdere verhalen. Mensen herkenden een tante Corrie of een Ome Jan. 'Ome Jan zou naar Australië emigreren', weet Lalleman. ‘Zijn verloofde was er al dus hij liet foto’s maken en stuurde die naar haar op.'



Mens achter de foto

'Dan is voor mij het project geslaagd', zegt Lalleman met romantische inslag. 'Als ik de menselijke kant achter de foto kan laten zien. Al kan dat niet bij alle foto’s. Ik heb enkele verhalen gehoord en die zijn niet geschikt voor het internet. Dat zijn te persoonlijke verhalen. Als professioneel fotograaf weet ik dat je daar mee moet uitkijken.'

Lalleman woont en werkt in Barcelona en is van plan om binnenkort een galerie te openen in het centrum van de Spaanse stad. De collectie met Haagse kiekjes zal daar waarschijnlijk een rol spelen. 'Maar ik heb ook contact met het Haags Gemeentemuseum. Wellicht kunnen ze ook iets met dit unieke materiaal doen.'



Horloge

Doordat de foto’s van enorme hoge kwaliteit zijn, kun je veel details zien. Lalleman zelf let op de horloges. 'Die hadden ze toen meer om dan nu', vertelt hij gepassioneerd. 'Op veel horloges staat de tijd van 19.00 uur of 19.30 uur afgebeeld. Een van de afgebeelde mannen woonde op de Oude Boomgaardstraat achter het Westeinde. Dan fantaseer ik dat hij net zijn avondeten op heeft, zich klaar heeft gemaakt voor de fotograaf en toen naar fotostudio Foto Americain aan de Wagenstraat is gegaan waar de foto’s zijn genomen.'

Zelf wil Lalleman graag achter één speciaal geportretteerde komen. 'Er is een foto gemaakt van een iets te dikke teckel. Want dieren zijn moeilijk te fotograferen. Ik hoop dat iemand zijn of haar hondje herkent. Echt een hele knappe foto. Je kunt het hondje zo in zijn ziel kijken. Enorm goed gedaan.'



Talloze verhalen

‘Marian is de ster van de serie’, zegt Lalleman. ‘Bij haar foto is als enige een naam geschreven. Ze kijkt onverschrokken in de camera. Ik denk dat ze een bekende was van de fotograaf. In die tijd was het niet heel normaal als je werd gefotografeerd. Ze kijkt zo makkelijk in de camera dat het lijkt alsof ze het gewend was.’

Van zestien foto’s is bekend wie er op staan. Op zijn website houdt Lalleman het project nauwkeurig bij. Zo is er te lezen dat Ilona van zestig zichzelf herkent als peuter of dat iemand haar buurmeisje Joke en diens tweelingbroertjes uit Loosduinen herkende. Zo zijn er talloze verhalen.







