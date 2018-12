Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mortier gevonden in woning, politiebureau tijdelijk ontruimd Deze mortier is naar het politiebureau gebracht. (Foto: Politie Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een opvallende vondst in Alphen aan den Rijn. Daar is donderdag namelijk een mortier naar het politiebureau gebracht. Een inwoner had het explosief gevonden in zijn woning. Uit voorzorg werd het Alphense politiebureau een halfuur ontruimd.