Poolse dief in tranen: 'Ik zoek al een maand naar mijn vrouw'

DEN HAAG - Kasper huilt tranen met tuiten in de rechtszaal. Met zijn roodomrande ogen kijkt hij de politierechter aan: 'Ik wil graag vrijkomen. Ik wil naar de daklozenopvang. Ik stop met drinken en ga haar dagelijks zoeken.' De 34-jarige Poolse man is zijn vrouw al een maand kwijt. Hij werd op Kerstavond opgepakt, vanwege een winkeldiefstal.

'U heeft op kerstavond meerdere blikken bier gestolen bij de kiosk op het Centraal Station, klopt dat?', vraagt de politierechter aan Kasper. De boomlange Pool met pikzwart haar knikt: 'Het was niet expres. Ik zoek al een maand iedere dag naar mijn vrouw. Ik slaap buiten op straat en weet niet wat ik moet doen. Ik had het bier nodig om in slaap te komen.'

De 34-jarige Pool is pas kort in Nederland. 'Ik ben mijn vrouw hier kwijtgeraakt', vertelt hij snikkend. 'We waren samen en sliepen op straat. Het was voor ons niet makkelijk. 'Volgens zijn advocate heeft hij aangifte gedaan van haar vermissing. 'Hij is niet alleen zijn vrouw kwijt, maar ook zijn portemonnee, zijn identiteitsbewijs. Het is een schrijnend verhaal', benadrukt de advocate.



Vier keer aangehouden

De rechter snapt dat Kasper 'het fundament in zijn leven is verloren', maar is ook kritisch. 'U bent in die korte tijd dat u hier bent al vier keer aangehouden. Twee keer voor winkeldiefstal en een keer voor openbare dronkenschap. Was u toen ook uw vrouw al kwijt?' De Pool schudt nee. 'Ik voel met u mee', zegt de rechter, 'maar straks op straat is het koud, u bent verdrietig, de weg naar de alcohol is heel kort.'

De officier van justitie vindt het een lastige zaak. 'Het is verschrikkelijk dat hij zijn vrouw kwijt is, maar dit is niet de oplossing. Wat mij betreft komt meneer vrij, maar met een voorwaardelijke celstraf van tien dagen die boven zijn hoofd blijft hangen.' De advocate van Kasper vindt dat een forse eis: 'Hij is pas kort in Nederland en spreekt de taal niet. Hij moet hier de weg nog leren kennen.'



Tranen

De politierechter worstelt duidelijk met de straf die hij op moet leggen. 'U zit in een moeilijke situatie. Ik heb uw tranen gezien, ik begrijp uw verdriet. Maar u bent pas kort in Nederland en u heeft al zoveel contact gehad met de politie en met alcohol. Ik laat u vandaag gaan, maar leg u wel een voorwaardelijk straf van tien dagen op.'

De Pool lijkt opgelucht en veegt zijn tranen weg. De rechter sluit af met een advies: 'Ga heel hard werken. Al heb ik makkelijk praten in mijn toga vanuit deze stoel. En weet, als het niet lukt dat justitie streng is. Heel veel sterkte met het terugvinden van uw geliefde...'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

