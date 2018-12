Deel dit artikel:













Herbouw kinderboerderij na verwoestende brand klaar in januari Medewerkster Laura en voorzitter Peter van kinderboerderij de Kloosterhof | Foto: Omroep West

WARMOND - Ze hadden het van de zomer niet durven hopen, toen een brand de stal en hooiberg van kinderboerderij de Kloosterhof in de as legde. Trots laten de beheerders weten dat eind januari de volledige nieuwbouw op recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond klaar is. De herbouwde locatie gaat in het voorjaar opnieuw open.

Afgelopen zomer werd een stal en een naastgelegen hooiberg verwoest door een brand. 'Onze grootste nachtmerrie werd werkelijkheid'. Van de hokken en stallen was niets meer over, net zoals van de spullen die daar in lagen. Door een crowdfunding werd 20.000 euro ingezameld. 'Naast dit fantastische bedrag hebben we ook ontzettend veel spullen gedoneerd gekregen.' Door alle hulp kon de stichting al in november beginnen met de herbouw en is zelfs het eerste nieuwe gebouw al opgeleverd. 'We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor de steun en enorme inspanning om de herbouw zo snel mogelijk te realiseren.' In het voorjaar zal de herbouwde locatie feestelijk geopend worden. De precieze datum van de oplevering of de voorjaarsborrel is nog niet bekend.