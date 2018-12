Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Topjaar voor Nationale Theater: 'Meer dan 300.000 bezoekers' Het met prijzen overladen The Nation trok volle zalen, ook in het Nationale Theater. (Foto: Sanne Peper) De shows van Harrie Jekkers in de Koninklijke Schouwburg waren uitverkocht. (Foto: Maarten Ederveen)

DEN HAAG - Terwijl het aantal toneelbezoeken gemiddeld terugloopt, heeft Het Nationale Theater in Den Haag de wind mee. Het ontving, volgens eigen zeggen, in 2018 meer dan 300.000 mensen. De 10.000 belangstellenden voor de voorstellingen op het rondreizende theaterfestival De Parade plus de deelnemers aan educatieprojecten zijn meegerekend.

Het aantal bezoekers is met dertien procent gestegen in vergelijking met vorig jaar, becijfert het gezelschap. Grote klapper was The Nation, de spraakmakende eigentijdse marathon waarmee artistiek leider Eric de Vroedt de Toneelschrijfprijs in de wacht sleepte. Vanja Rukavina kreeg de Arlecchino - de prijs voor de indrukwekkendste mannelijke bijrol - voor zijn bijdrage aan deze productie, die meer dan 30.000 mensen trok. Volgens het CBS daalde het aantal toneelbezoeken in Nederland vorig jaar met acht procent.

We zijn hier voor Robbie Voor de nieuwe voorstelling We zijn hier voor Robbie, een samenwerking met De Theateralliantie, zijn ook alweer ruim 24.000 kaarten verkocht. In januari 2017 fuseerden Het Nationale Toneel, De Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui tot het Nationale Theater. LEES OOK: Tolk tijdens theatervoorstelling voor blinden en slechtzienden: 'Heel bijzonder'