Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Doodsoorzaak overleden man Rijswijk nog onduidelijk Onderzoek overleden persoon | Regio15

RIJSWIJK - De politie heeft nog niet kunnen achterhalen wat de doodsoorzaak is van de overleden man die woensdag werd gevonden in een huis aan de Hammarskjöldlaan in Rijswijk. De politie heeft Tweede Kerstdag de hele dag onderzoek gedaan in het rijtjeshuis.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

'Zo'n onderzoek is gebruikelijk', zegt de politie. Waarschijnlijk gaat het onderzoek naar de doodsoorzaak nog wel een paar dagen duren, in ieder geval tot na de jaarwisseling. De voordeur van het huis aan de Hammarskjöldlaan is verzegeld. Volgens buren woonde er een oudere man in het huis, met zijn zoon, schoondochter en hun kinderen. 'Opa is overleden. We gaan hem missen in zijn scootmobiel, als hij de hondjes uitliet. Het is allemaal heel verdrietig.'