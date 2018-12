Raad van State beëindigt Nieuwerkerkse caravanoorlog: 'illegale' stallingen mogen blijven

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De caravanstallingen van André Reijm uit Nieuwerkerk aan den IJssel mogen blijven. De Raad van State heeft donderdag bepaald dat de gemeente Zuidplas de vergunning van Reijm onterecht heeft ingetrokken. Daarmee komt een eind aan drie jaar juridische strijd om de stallingen aan de Westringdijk en de Tweede Tochtweg.

De opslag voor caravans en old-timers staat in het voormalige kassenbedrijf van Reijm's vader. De uitbater begon met de stalling in de verwachting dat de gemeente Zuidplas het bestemmingsplan zou aanpassen van agrarisch naar industrieel. Op 2 december 2015 kreeg hij daarom een vergunning van de gemeente.

Maar Zuidplas werd teruggefloten door de provincie, en op 7 oktober 2016 werd de vergunning weer ingetrokken. Daarna kreeg Reijm een deadline voor het ontruimen van zijn bedrijf en een dwangsom van 40.000 euro opgelegd. De rechtbank in Den Haag gaf de gemeente tot twee keer toe gelijk, maar de Raad van State heeft nu geoordeeld in het voordeel van Reijm.



Vergunning geldig

De besluiten van de Haagse rechtbank zijn vernietigd, en ook het besluit van de gemeente uit 2016 om de vergunning in te trekken is teruggedraaid. Dat betekent dat volgens de Raad van State de vergunning uit 2015 gewoon geldig is, en daarmee is het bedrijf van Reijm toch legaal. De dwangsom hoeft hij niet te betalen, de gemeente moet hem zijn griffiekosten terugbetalen, én draait op voor de proceskosten.

De advocaat van Reijm noemt het resultaat 'positief'. De stallinghouder zelf is blij en opgelucht: 'Ik ga feest vieren, wat denk je?' Zijn vergunning is geldig tot eind 2021. Hoe het dan verder moet? 'Dat zie ik dan wel weer.'