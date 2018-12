Schaatsclubs willen zelf ijsbaan van 333 meter betalen

LEIDEN - De stichting Schaatshal Leiden is bereid zelf het resterende bedrag van 2,1 miljoen euro te betalen voor een 333 meter lange ijsbaan. In een brief aan de gemeenteraad schrijven twintig regionale schaatsclubs 100.000 euro per jaar extra huur te willen betalen.

Het voorstel van wethouder Paul Dirkse is om te kiezen voor een 250-meterbaan, omdat de regiogemeenten onvoldoende geld over hebben voor een langere baan. Zo hebben Alphen aan den Rijn en Katwijk vooralsnog niet aangegeven in de buidel te willen tasten.

Daarom nemen de schaatsclubs zelf het heft in handen. De oplossing die stichting Schaatshal Leiden voor ogen heeft, is een ton meer huur te rekenen. Naar verwachting kan dat bedrag binnengehaald worden doordat er verenigingen zouden komen schaatsen. Daarnaast komen er extra ruimtes onder de ijsbaan die verhuurd kunnen worden.



'Niet over één nacht ijs'

'Wij vragen u nu om in ieder geval die optie serieus te overwegen en te bespreken. We gaan de komende 40 jaar met veel plezier gebruik maken van onze mooie nieuwe hal en we hopen van harte dat u niet over één nacht ijs gaat bij het nemen van zo'n belangrijk besluit', is te lezen in de brief.

LEES OOK: Teleurstelling bij ijsclubs over schrappen 333-meter baan Leiden maar 'strijd is nog niet gestreden'