Nutteloze feitjes, kennis en goed geluk: Rypke hoopt voor de derde keer het NK Voetbalquiz te winnen

LEIDEN - Al twee keer mocht hij zichzelf 'Nederlands kampioen voetbalquiz' noemen: Leidenaar Rypke Bakker. Hij doet vrijdag weer mee met de prestigieuste quiz op het gebied van voetbalkennis, die wordt georganiseerd in Feyenoord-stadion De Kuip. De dag ervoor is hij nog druk bezig met de voorbereidingen.

Waar voetbalkennis door veel mensen als nutteloos en onbelangrijk wordt gezien, is het voor liefhebbers als journalist Rypke Bakker een volkomen uit de hand gelopen hobby. Hij werkt in het dagelijks leven als redacteur voor NUsport, maar een deel van zijn tijd gaat ook op aan het lezen over voetbal en het deelnemen aan voetbalquizen.

'Enerzijds denk je: wat een rare, zielige wereld eigenlijk. Dat er allemaal mannen van dertig, veertig, vijftig bij dit soort quizen zijn', erkent Bakker. Maar: 'Aan de andere kant denk ik ook: hartstikke leuk dat we op deze manier met elkaar de strijd aan gaan. En dat levert ook nog een prachtige titel op.'



Officiële titel

Ieder jaar strijden zo'n 180 koppels tegen elkaar bij het NK Voetbalquiz. Bakker doet dat samen met zijn Voetbal International-kompaan Michel Abbink. En vorig jaar was het voor de tweede keer raak. 'Het is een officiële Nederlandse titel', zegt Bakker glunderend. 'En het is wel mooi om die te winnen. Bovendien hangt er ook een prachtige voetbalreis aan vast.'

Maar hoe komt het nou dat Abbink en Bakker zo goed zijn? Volgens de Leidenaar is het een combinatie van factoren. 'Ik ben bevoorrecht, omdat ik elke dag met voetbal bezig ben voor werk. Maar ik onthou dingen gewoon goed.'



Lezen van voetbalboeken

Maar een belangrijke factor is volgens Bakker ook het lezen van voetbalboeken. 'Je kan echt beter een boek lezen. Over een finale in 1983 bijvoorbeeld. Dat weet je dat voor de rest van je leven', legt hij uit. 'Dan weet je het verhaal achter zo'n finale en als je dan een quizvraag krijgt is het veel makkelijker om die te beantwoorden.'

