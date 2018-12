Coco gaat uit de kleren tijdens Carnivale

DEN HAAG - De 18-jarige Coco staat op het burlesque-toneel tijdens de Carnivale in het Huygenspark in Den Haag. Het is de eerste keer dat ze mee mag doen aan een burlesqueshow want erotisch dansen mag pas vanaf achttien jaar. Zij is een van de vele verstekelingen van de Carnivale-karavaan die hun talenten showen in het Huygenspark.

Voor de zevende keer strijken de wonderlijke attracties en vreemde vogels neer in het park. Een stevige vleug nostalgie, magie, betovering en verwondering, bizarre bezienswaardigheden en spannende danseressen. De jaren dertig van de vorige eeuw herleven.

De muziek in de overvolle burlesquetent is zwoel, Coco zingt mee terwijl ze haar verleidelijke dans danst. Het publiek joelt als er weer een kledingstuk uit gaat. De moeder van Coco Paloma, Shirley Swartz, vindt het knap dat ze zo voor de eerste keer op het podium staat. 'Thuis is Coco een stuk preutser,' vertelt ze, 'want als ze onder de douche gaat moeten we wegwezen.'



'Teveel bloot'

Vader Willem van Ekeren zegt met lichte ironie in zijn stem, toen Coco vertelde dat ze Burlesque wilde gaan dansen zei ik: 'Als jij het leuk vindt, ga je gang. Ik denk dat ze het best spannend vond. Er ging wel wat door me heen dat mijn dochter zich letterlijk bloot geeft. Het was wel een beetje teveel bloot naar mijn idee. Ze had tegen ons gezegd "ik doe het aan het einde", maar het was niet alleen aan het eind. Maar ik vind het ook heel goed van haar dat ze het doet. Dan heb je wel 'guts' om daar gewoon te gaan staan.'

De moeder van Coco Paloma is ontroerd door het optreden van haar dochter: 'Ik heb gewoon zitten janken, liters en liters, maar niet alleen om mijn dochter, ook de andere acts. Wow wat mooi allemaal.' Carnivale is nog tot 30 december in het Huygenspark in Den Haag.