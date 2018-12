Deel dit artikel:













Geparkeerde taxi uitgebrand in Delft Taxi uitgebrand in Delft. (Foto: District8)

DELFT - Op de Troelstralaan in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag een taxi uitgebrand. In november en oktober waren meerdere autobranden in Delft.

De taxi stond stil. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan.