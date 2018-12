Pallets, pallets en nog eens pallets: vuurstapels Duindorp en Scheveningen schieten de lucht in

Vuurstapel in Duindorp | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Pallet op pallet op pallet. Uren achter elkaar. Het harde werken werpt zijn vruchten af, want mede dankzij het goede weer stijgen de stapels voor de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen langzaam maar zeker boven alles en iedereen uit. Ook de kinderen worden bij de bouw betrokken: 'Zij zijn de toekomst.'

Bij de vuurstapel van Duindorp ondersteunen lichte hardcorebeats de hardwerkende mannen. En ondanks dat het werk natuurlijk gestaag door moet gaan, wordt er ook aan de kinderen gedacht. Zij mochten donderdagavond ouderwets 'rauzen', oftewel pallets stelen bij een bedrijf. Zo kwam men vroeger aan de pallets voor de torens van de vreugdevuren.

'Ja, we doen heel veel voor de kinderen', zegt één van de mannen bij de toren van Duindorp. 'Ze hebben ouderwets pallets lopen rauzen. Wel in samenspraak met het bedrijf natuurlijk. Ze hebben plezier gehad. Beetje pallets stelen voor de gein.'



'Zij zijn de toekomst'

Ook bij de hardwerkende mannen op Scheveningen worden de kinderen betrokken bij het project. Boven op de stapel helpen ze hard mee om de pallets op de juiste plek neer te leggen. 'Zij zijn de toekomst, hè. Zij gaan het straks overnemen van ons', zegt Ab Massa.

'Je krijgt het toch weer voor elkaar. Kijk maar hoe hoog we nu al staan en als je dan al die pallets ziet... Het is allemaal handwerk', vertelt Massa trots. 'Ik heb echt respect voor die jongens. Het is niet twee uurtjes staan en dan weer naar beneden, nee. Het duurt de hele dag.'



Met een schuin oog

De hoogtes van de vuurstapels ontlopen elkaar op vrijdagochtend nog niet veel. Duindorp komt tot zo'n vijftien meter hoogte, in Scheveningen zit men rond de twaalf. Ondanks dat de mannen natuurlijk vooral met hun eigen stapel bezig zijn, kunnen ze het niet laten om ook even met een schuin oog naar de concurrent te kijken. 'Ja ... die is toch ook al hoog hè ... die andere.'

