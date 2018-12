Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kerkdienst voor Armeens gezin duurt al ruim 1500 uur Buurt- en kerkhuis Bethel Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Al ruim 1500 uur wordt in Buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat in Den Haag een kerkdienst gehouden om uitzetting van het Armeense gezin Tamrazyan te voorkomen. De familie, die van staatssecretaris uitgezet moet worden, zit sinds oktober in het gebouw.

Het gezin maakt gebruik van een stokoude regel; kerkasiel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen. Staatssecretaris Mark Harbers wil geen gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Hij had dat wel kunnen doen en dan zou het gezin mogen blijven. Derk Stegeman, coördinator kerkasiel, vindt dat hij dat wel had moeten doen, zegt hij desgevraagd. Volgens hem is er namelijk 'een enorme urgentie' voor het gezin. 'Het gaat om een gezin dat hier negen jaar woont. Het gaat over een familie die ruimschoots in aanmerking komt voor het kinderpardon.'

Levensgevaarlijk De familie moet terug naar Armenië; volgens de overheid is dat een veilig land. 'Een land kan voor bepaalde individuen veilig zijn en voor anderen niet. Terugkeer naar Armenië is voor dit gezin levensgevaarlijk. Dat blijkt uit onderzoek', zegt Stegeman. Zevenhonderd predikanten, priesters en voorgangers uit het hele land en ook uit het buitenland steunen de voortdurende kerkdienst. Ze wisselen elkaar steeds af, zegt Stegeman.

Keuken en douche Het gezin hoeft niet de hele tijd de kerkdienst bij te wonen. 'Ze hebben eigen ruimtes in de oude kosterswoning, met eigen keuken en een douche.' LEES OOK:

Armeens gezin in Haagse kerk moet toch echt het land uit

Bidden en zingen voor Armeens gezin in Haagse kerk

'Eindeloze kerkdienst' in Haagse kerk voor Armeense Hayarpi (21)