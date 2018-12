Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IN BEELD: Carnivale in Huygenspark Den Haag Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder Carnivale 2018. | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - In het Huygenspark in Den Haag is de Carnivale-karavaan neegestreken. Het is de zevende keer dat de burlesqueshow wordt gehouden.

In het park zijn attracties, bizarre bezienswaardigheden en acts te zien uit de tijd dat circus en kermis nog één waren. Bezoekers kunnen onder meer genieten van Fakir Testa, Drown the Clown, het levend spookhuis, buikdanseressen, een zweefmolen en een spectaculaire vuurshow. Het evenement duurt tot en met 30 december. LEES OOK: Coco gaat uit de kleren tijdens Carnivale