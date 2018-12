Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











KIJK TERUG: De Facebookvergadering van Omroep West Facebookvergadering van 28 december | Foto: Omroep West

REGIO - Verwonder jij je over iets wat bij jou in de buurt gebeurt? Of ben je benieuwd naar een bepaald onderwerp? Iedere vrijdag om 8.45 uur kun je ons dat laten weten tijdens de vergadering op Facebook. Wij gaan er dan mee aan de slag. Ook na afloop van de vergadering kun je ons nog tips sturen.

Inmiddels hebben we een dossier opgebouwd van verhalen en reportages die met behulp van onze volgers tot stand zijn gekomen. Kijk hier de Facebookvergadering van vrijdag 28 december terug: