Eropuit met (klein)kinderen in de kerstvakantie: 5 tips uit de regio

REGIO - Afspreken met schoolvriendjes, logeren bij opa en oma, naar een van de (kerst)films in de bioscoop of alvast vuurwerk uitzoeken voor oudjaarsavond. Vast een herkenbare opsomming voor veel ouders. Wat is er nog meer te doen in onze mooie regio? We noemen, net als vorige week, de 5 leukste uitjes in onze regio voor de tweede vakantieweek en we geven kaartjes weg voor een van de uitjes!

Oliebollenrit in de sfeer van vroeger (Katwijk/Leiden)

Van donderdag 27 december tot en met zondag 30 december kun je bij de Stoomtrein Katwijk Leiden een winterse stoomrit maken langs het Valkenburgse Meer. In het bijbehorende museum is er nog meer treinplezier met o.a. een modelbaan. Een toegangskaartje kost € 10,00 voor volwassenen. Kinderen van 4-12 jaar betalen € 8,00. Kinderen jonger dan 4, mogen gratis naar binnen. Kaartjes geven toegang tot de treinrit en het museum. Inclusief een oliebol en warme drank.



We mogen vrijdagmiddag 4 kaarten weggeven voor dit leuke uitje!

Voor alle dino liefhebbers is er een leuk dagje uit in Gouda in het Jurassic Golf Adventure Park. Trek warme kleren aan en loop de avontuurlijke 18-holes tussen levensechte dinosauriërs en fossielen. Helemaal spannend: Jurassic by Night waar je na 18.00 uur in het sfeervol verlichte park speelt. Er zijn tarieven voor mini, junior en senior avonturiers en er zijn ook familie tickets.

Het verhaal over de liefde tussen prins Siegfried en prinses Odette wordt getoond door het Charkov City Opera & Ballet op zondag 30 december om 14.30 uur. Het Zwanenmeer is een feest voor jong en oud. Op dinsdag 1 januari is om 14.30 uur De Notenkraker te zien, uitgevoerd door hetzelfde ballet. Op vrijdag 4 januari om 20.00 uur strijkt het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan neer voor de klassieker Sleeping Beauty. Deze uitvoering is groots en indrukwekkend!

Het Huijgenspark is van 27 tot en met 30 december omgetoverd tot een sprookjesachtig verlichte omgeving voor een spektakel met vuurkunstenaars, danseressen, reizende rariteiten en spraakmakende attracties zoals 'Rocketman' en 'De Koordloper'. Waan je in de jaren '30 van de vorige eeuw tijdens festival Carnivale! Online tickets bestel je alvast via de website.

Het vakantie thema van Science Centre Delft is: Lampjes, Lichtjes & LEDjes. In de workshop Winters LED huisje (29 dec, 2 jan en 4 jan) maak je je eigen figuurtje en voorzie je deze van LEDjes. In de soldeerworkshop 'Mr. Robotto' (30 dec, 3 jan en 6 jan) leer je over elektriciteit, stroomkringen en solderen en ga je weg met een knipperende robotbroche. De workshops worden de hele dag gegeven en de eerste sessie start rond 12:00 uur. Winters LED Huisje is voor kinderen vanaf 7 jaar en kost €3. Mr. Robotto is voor kinderen vanaf 9 jaar en kost €6.