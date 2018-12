Hoofdwaterleiding 's-Gravenzande gesprongen: 'Kook uw drinkwater'

WESTLAND - Bewoners van enkele huizen aan de Doppersingel in 's-Gravenzande moeten hun drinkwater nog minimaal drie minuten koken. Dat zegt een woordvoerder van waterbedrijf Evides. Donderdagavond kwamen 45 huishoudens in het Westlandse dorp zonder water te zitten nadat de hoofdwaterleiding was gesprongen.

Een enorme hoeveelheid water stroomde daardoor door de wijk. Het lukte medewerkers van het waterbedrijf om het lek rond 03.00 vrijdagochtend te dichten. Uit voorzorg moeten de bewoners van Doppersingel 20 tot en met 34 hun water nog even blijven koken voordat het wordt gedronken.

'We moeten honderd procent zeker weten dat het water weer helemaal schoon is,' zegt de Evides-woordvoerder. 'De bewoners hebben een kaartje in de bus gekregen dat ze het drinkwater moeten koken. En we laten het ze weten als het koken niet meer nodig is.' Over de oorzaak van de breuk kan hij niets zeggen: 'Het is een spontane leidingbreuk.'