Vuurwerk 2018: Veel in de voorverkoop, maar nog rust in de winkels

DEN HAAG - In de voorverkoop hebben veel vuurwerkverkopers in de regio meer geld verdiend dan in andere jaren. Vanmorgen gingen ook vuurwerkwinkels open. Vooralsnog is het op de meeste plekken vrij rustig.

'De voorverkoop is eigenlijk heel erg goed geweest. Behoorlijk veel beter dan vorig jaar', zegt Jeroen Verbakel van Verbakel Vuurwerk in Pijnacker. 'Meestal is de voorverkoop een weerspiegeling van wat er in de winkels nog verkocht wordt.'

Ook bij Vuurwerk Den Haag Forepark ging de online voorverkoop goed. 'Ik doe heel veel aan reclame. De omzet is nu het dubbele van de omzet vorig jaar rond deze tijd. Het kan zijn dat mensen gewoon meer online bestellen en dat het in de winkel meevalt, maar ik heb goede hoop', zegt eigenaar Jeffrey Wienen.



Tweede Kerstdag

'De voorbestellingen waren goed. Die worden in massa's afgehaald', zegt Jerry Kanis, eigenaar van The Fireworks Specialist in Den Haag.

Minder ging het de laatste dagen bij Flink Vuurwerk in Delft. 'Ik merk dat mensen veel later bestellen. In de jaren ervoor deden ze het begin december al. Nu begon het pas echt op Tweede Kerstdag. Nu loopt het wel goed.'



Niet erg druk in de winkel

In de winkel van Wienen is het vanmorgen nog niet erg druk. 'Maar dat is altijd zo de eerste verkoopdag.' Toch is het niet overal rustig. 'Veel mensen komen hun bestelling uit de voorverkoop ophalen en de losse verkoop gaat ook gestaag door', zegt Bram Pronk van de Rijswijkse Vuurwerkhal. 'Mensen durven nu weer geld uit te geven. Dat was een paar jaar geleden nog anders.'

Elk jaar wordt ook veel aandacht besteed aan de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk. Een nieuwe regel dit jaar is dat iedere verkoper verplicht is om bij de verkoop van vuurpijlen een speciale standaard te leveren. Deze moet de traditionele wijnfles vervangen en de kans op ongelukken door omvallende vuurpijlen verminderen.



Compounds

De afgelopen jaren zijn compounds enorm in trek bij mensen die vuurwerk afsteken. Dat zijn grote, vaak zware boxen met vuurwerk die het best een tijdje doen. Je hoeft ze maar een keer aan te steken.

