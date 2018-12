Nog geen zicht op inhoudelijke behandeling moordzaak Den Hoorn

Onderzoek in Den Hoorn | Foto: Omroep west

DEN HOORN - Bijna een jaar na de brute moord op Wil Vogelaar is er nog geen zicht op een behandeling van de strafzaak tegen de drie verdachten, zo bleek vrijdag in de rechtbank. De advocaat van een van hen vreest dat rechters er niet voor de zomer aan toe komt, vanwege het volle rooster. Vogelaar werd op 22 januari vermoord in zijn huis aan het Kloosterpad in Den Hoorn. Hij kreeg voor zijn dood stiekem GHB, werd vastgebonden, geschopt en geslagen. De daders gingen er onder meer vandoor met zijn tv.

Het onderzoek naar de dood van Vogelaar is zo goed als klaar. De rechtbank wacht nog op een aantal verhoren en beschikt nog niet over een usb-stick met fotomateriaal. De rechtbank verwacht zeker anderhalve dag nodig te hebben voor de zaak. 'Er is nog veel te bespreken', volgens de voorzitter.

Vrijdag bleek dat verdachte Gijsbert S. (19) inmiddels 'een uitgebreide verklaring' heeft afgelegd, terwijl verdachte Danielle van H. (44) zweeg bij haar verhoor bij de onderzoeksrechter. Ook de derde verdachte Vincent de B. (41) heeft tot nu toe geen verklaring afgelegd. Dat zal hij op een later moment wel doen, volgens zijn advocaat.



'Niet op de hoogte van moordplannen'

Danielle van H. was als enige aanwezig bij de zitting. Zij ontkent nog altijd dat ze op de hoogte was van plannen om Vogelaar te vermoorden. Volgens H. werd ze onder druk gezet om de twee andere verdachten naar het huis van Vogelaar te rijden. Daarna zou ze in de auto gewacht hebben. 'Hoe kan ik uit mijn auto zien wat er boven gebeurt? Ik ben toch geen helderziende', zei ze.

Ze vroeg aan de rechtbank om voorlopig vrijgelaten te worden. 'Ik trek het niet meer', zei ze op de zitting. Het Openbaar Ministerie wilde dat de vrouw vast zou blijven. Volgens de officer van justitie had Gijsbert S. verklaard dat Van H. dat ze wel degelijk op de hoogte was van de plannen. Zo zou ze gezegd hebben: 'vergeet niet het tape los te maken en wel opschieten.'





H. blijft in de cel

Ook de advocaat van Van H. was van mening dat de vrouw al te lang vastzat. 'De duur van het voorarrest is boven de maat voor de diefstal van een tv.' Over de verklaring van S. zei hij: 'Die vertelt iedere keer een ander verhaal.'

'De ene diefstal met geweld is de andere niet', zei de voorzitter van de rechtbank. 'Deze valt in een heel andere categorie.' Hij besliste uiteindelijk dat Van H. in de cel moest blijven omdat er volgens hem genoeg aanwijzingen zijn dat ze betrokken was bij de moord op Vogelaar. 'Die nieuwe verklaring heeft dat niet weggenomen', zei de voorzitter. 'Dit zijn zeer ernstige feiten, daar past een schorsing niet bij. Binnen drie maanden moet de zaak opnieuw behandeld worden door de rechter.

