Proef met livemuziek op intensive care succes: 'De hartfrequentie van patiënten wordt rustiger'

DEN HAAG - De proef met livemuziek op de intensive care (ic) van HMC Westeinde lijkt nu al een groot succes. Volgens artsen van het Haagse ziekenhuis is het stresslevel en de hartslag van patiënten aanzienlijk gedaald in de vier weken dat er muziek op de afdeling wordt gespeeld. De proef duurt tot halverwege januari. Daarna wordt onderzocht of de proef wordt voortgezet.

'Wat we zien, is dat de hartfrequentie van patiënten door de livemuziek rustiger wordt', legt ic-verpleegkundige Annelies van der Gaag uit. 'Ook wordt hun ademhaling rustiger. En we zien dat de patiënten soms fysiek meedoen en echt zoeken naar waar het geluid vandaan komt.'

'We merken het ook aan de rustige sfeer op de ic, die er normaal niet is', vervolgt haar collega Peter van Vliet. Hij is de medisch specialist die een aantal keer per week op zijn piano speelt. 'Ik krijg veel positieve reacties van mensen om me heen. De muziek brengt rust. Dat is een belangrijk doel.'



'Verblijf patiënten zo aangenaam mogelijk maken'

De proef is bedacht door de werkgroep 'Patiënttevredenheid op de ic'. 'Er zijn verschillende ideeën over hoe we het verblijf op de ic zo aangenaam mogelijk kunnen maken voor onze patiënten. En één ervan is livemuziek op de ic', vertelt Ellen van Koppen, één van de initiatiefnemers. 'Aangezien één van onze medewerkers goed piano kan spelen en een elektrische piano mee kon nemen, was de keus snel gemaakt.'

Van Vliet speelt alleen in zijn vrije tijd of als het rustig is tijdens zijn dienst. 'Ik houd goed in de gaten wanneer het gepast is om te spelen. Ik doe het uiteraard niet wanneer er een spoedsituatie is en de volledige aandacht nodig is voor het behandelen van de patiënt.'

LEES OOK: Haaglanden Medisch Centrum gaat medische instrumenten recyclen