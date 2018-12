Deel dit artikel:













Burgemeester Krikke: 'Tel alleen stemmen per partij op verkiezingsavond' Stembureau | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat bij de komende provinciale staten- en waterschapsverkiezing mogelijk op een andere manier stemmen tellen. Burgemeester Pauline Krikke heeft aan de gemeenteraad het plan voorgelegd om op de avond van de verkiezingen alleen de stemmen per partij te tellen. De volgende dag moeten dan de stemmen op kandidaatniveau worden geteld. De gemeenteraad beslist in het nieuwe jaar of deze 'centrale stemopneming' er ook echt gaat komen.

'Het tellen van de stemmen gebeurde tot dusverre 's avonds laat na een lange verkiezingsdag. Dan bestaat er een risico op telfouten door vermoeidheid en tijdsdruk', vertelt burgemeester Krikke. 'Door nu de volgende ochtend in alle rust en met een frisse blik in een extra telronde de stemmen per kandidaat te tellen, neemt de betrouwbaarheid van de definitieve uitslag nog verder toe.' Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen maakten 22 gemeenten - waaronder de gemeente Zuidplas - al gebruik van zo'n centrale stemopneming. Na de sluiting van de stemming om 21.00 uur werd in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau uitgevoerd. Zo kon snel een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt. De dag erna werden de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld.

'Ervaring centrale stemopneming positief' Uit een evaluatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat de ervaringen met het experiment over het algemeen positief waren: 'Het transparante, controleerbare en uniforme proces leidt tot minder fouten en daarmee minder risico op een hertelling', aldus het ministerie. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vroeg daarom alle burgemeesters tijdens de aankomende verkiezingen van 20 maart gebruik te maken van die centrale stemopneming. Burgemeester Krikke ziet dit wel zitten: 'Dit telproces is openbaar voor zowel media als mensen uit de stad. Op deze manier neemt niet alleen de betrouwbaarheid van de uitslag toe, maar wordt ook de transparantie van het telproces vergroot.' Wat de extra kosten van deze centrale stemopneming zijn, is nog niet bekend. De deelnemende gemeenten krijgen wel een vergoeding van maximaal 10.000 euro, afhankelijk van het aantal inwoners.