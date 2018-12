Recordaantal bezoekers Rijksmuseum van Oudheden en Museum Gouda

REGIO - Het is een wisselend jaar geweest voor de musea in onze regio. Enkele musea wisten recordaantallen bezoekers te trekken. Anderen moesten het juist met minder belangstellenden doen.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden haalde bijvoorbeeld een record. Dit jaar kwamen er 220.000 mensen kijken naar de exposities. Echt heel veel meer dan in 2017 is dat overigens niet. Toen bezochten 219.860 bezoekers het museum.

Het Louwman Museum in Wassenaar moest het met iets minder bezoekers stellen. Waren het er in 2017 nog 160.000, het afgelopen jaar wisten 150.000 de auto-expositie te vinden. Een woordvoerder zegt dat dit vooral komt door de extreem mooie zomer. Het museum ziet dat er steeds meer Russen op de expositie afkomen.



Chinezen en andere buitenlanders

Het Mauritshuis in Den Haag zag het afgelopen jaar een forse stijging van het aantal Chinese bezoekers. Een stijging van 20 procent ten opzichte van 2017. Toen kwamen er 412.000 mensen langs de kassa, dit jaar zijn dat er 442.000.

Het Museum Volkenkunde in Leiden vierde een jaar geleden feest met een recordaantal bezoekers van 182.000. Dit jaar knalt de champagne daar iets minder hard: 145.000 mensen vonden de weg naar het museum.



Gouda boert goed met speciale exposities

Museum Gouda heeft het afgelopen jaar met 62.000 mensen een absoluut recordaantal bezoekers binnengehaald. Een woordvoerder zegt dat dit waarschijnlijk komt door enkele bijzondere exposities. Een woordvoerder noemt als voorbeeld de tenstoonstelling Van Gauguin tot Toorop met werken die normaal in het Groninger Museum hangen.

Museum Voorlinden wil niet zeggen hoeveel mensen de expositie bezochten in 2018. Bij Museum Prinsenhof in Delft en het Gemeentemuseum in Den Haag was niemand bereikbaar.