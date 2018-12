Weer club in Zoetermeer gesloten na schoten op deur

ZOETERMEER - Club Cobra aan de Amsterdamstraat in Zoetermeer is per direct gesloten. Burgemeester Charlie Aptroot besloot tot sluiting, nadat er vrijdagochtend op de deur van het etablissement was geschoten.

Volgens een politiewoordvoerder gebeurde dat rond 05.30 uur vrijdagochtend. De politie kreeg hierover een anonieme melding. Agenten vonden bij de club kogelhulzen en in de deur waren kogelinslagen te zien.

Hierop besloot burgemeester Aptroot de gelegenheid te sluiten. 'Niet lang geleden had ik de club al een waarschuwing gegeven in verband met een vechtpartij. Vanmorgen hoorde ik van het schieten en toen heb ik meteen besloten dat de club twee weken dicht moet. Binnen twee weken besluiten we wat er verder moet gebeuren.'



Al eerder club in Zoetermeer gesloten

Eerder werd in Zoetermeer Club Magnum gesloten door de burgemeester. Ook op deze club was geschoten. Daarbij werd er een handgranaat voor de deur gelegd. Of er een verband is tussen deze gewelddadigheden en die van vrijdagochtend bij Club Cobra, weet Aptroot niet. 'Je hoopt natuurlijk dat het politie-onderzoek een dader oplevert waaruit blijkt wat erachter zit.' Er is nog niemand aangehouden voor dit voorval.

'Het is heel vervelend dat dit soort dingen gebeuren', zegt Charlie Aptroot. 'Aan de andere kant zien mensen wel dat we hard optreden als zoiets gebeurt.' Dat er een groot feest zou zijn in Club Cobra waar kaarten tot 5000 euro voor werden verkocht, interesseert hem niet: 'Dat is totaal niet relevant. Het enige dat telt is de veiligheid.'

Club Cobra was niet bereikbaar voor commentaar.

