Van de hoofdredactie: een mooi jaar, met mooie toekomstplannen

DEN HAAG - Beste lezer, kijker, luisteraar van Omroep West, onze redactie staat op dit moment in de startblokken voor het verslaan van de nieuwjaarsnacht en wat er gebeurt op 1 januari.

Met maandagavond aandacht voor de live tv-uitzending van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp (23.30 uur) en dinsdag onder meer de Nieuwjaarsduik op radio en televisie (11.30 uur). Op onze online-kanalen houden we u van minuut tot minuut op de hoogte. Het is bij Omroep West niet alleen de drukste tijd van het jaar, het is traditiegetrouw ook een mooi moment om de balans op te maken.

Het was een mooi jaar vol bijzondere-, ontroerende-, maar ook met heftige en emotionele nieuwsverhalen. Zo was 2018 het jaar van de zelfgekozen dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Hierover waren (en zijn nog steeds) veel vragen waarna we besloten u een kijkje te geven in onze keuken. We maakten u deelgenoot van onze twijfels en zelfreflectie en daar kregen we ongelooflijk veel reacties op. Veel positieve en ook een enkele negatieve. Onze uitleg schopte het tot de top vijf van de best gelezen berichten over 2018, dus dat is iets wat we in het nieuwe jaar vaker zullen doen.

Andere onderwerpen die de aandacht trokken: de beschietingen in Delft en de Katwijkse kampioen in de tweede divisie, met bijbehorend feestje. Ook het nieuws dat agenten geen of nauwelijks EHBO-trainingen kregen, sprak tot de verbeelding.



Het publiek denkt mee

Met het online project 'Het verhaal achter de Waalsdorpervlakte' kozen wij voor een nieuwe vertelvorm, waarbij wij met een mix van foto, video, geluid en tekst onze lezers een goed beeld willen geven van wat er in de oorlog is gebeurd in het gebied achter Meijendel. Ook recent nog vertelden wij u op een andere manier ons verhaal, ditmaal over het extreme weerjaar 2018.

Ook van u kregen wij dit jaar mooie, relevante tips. Zo wees onze kijker Els van den Berg ons op een pijnlijk foutje in een straatnaambord en zo weten we dankzij Tessa Bekker waarom op oude kaarten van Den Haag de Noordzee niet ten westen van de stad ligt, maar aan de bovenkant van de kaart.



Met uw vragen aan de slag

Door met uw vragen aan de slag te gaan en op een constructieve manier naar onderwerpen te kijken (dus niet alleen het probleem signaleren, maar bijvoorbeeld ook kritisch te zijn op klagers én veroorzakers, met als het even kan een oplossing tot besluit), willen we onze rol als regionale publieke omroep zo goed mogelijk waarmaken.

Wat dat betreft belooft 2019 ons genoeg mogelijkheden te gaan bieden, want het lijkt een spannend 'nieuwsjaar' te worden. Bij mij thuis aan de eettafel gaat het de laatste tijd vaak over warmtepompen het eten wat duurder wordt, de schaarste op de huizenmarkt, waar-is-het-nog-leuk-uitgaan en andere opvallende zaken. Wat te denken van een account van de burgemeester op Facebook dat is gehackt? En dan komen er ook nog verkiezingen aan. Zouden die echt beïnvloed gaan worden door ‘nepnieuws’, waar de overheid zelfs een heuse campagne tegen optuigt?



Feiten, feiten, feiten

Natuurlijk, u mag er vanuit gaan dat wat Omroep West meldt, klopt. En dat we u inzichten en feiten van alle kanten laten horen. Dat kost veel werk, maar dat doen we graag. Want daar is waar de journalistiek wat ons betreft om gaat: de feiten, de feiten en de feiten. Uiteindelijk hebben we een overzichtelijk vak, want: we vertellen verhalen. Maar die moeten wel kloppen. Voor ons ligt hierin elke dag weer een uitdaging, in al z’n eenvoud geformuleerd. Kwaliteit leveren, betrouwbaar zijn, open communiceren, creativiteit, humor en plezier zijn daarin sleutelwoorden.

En natuurlijk gaat het ook wel eens mis. Of kunnen we af en toe niet iedereen tevreden stellen. Dus als u eens niet tevreden over ons bent, dan horen we uw opmerkingen graag aan. Stuurt u mij dan gerust een e-mail: henkruijl@omroepwest.nl





Voor het komende jaar werken wij achter de schermen hard aan nieuwe programma’s, voor al onze kanalen. Daarover een andere keer meer. Om ruimte te maken voor al onze nieuwe plannen, vervalt het TV West Nieuws komend jaar op zondag. Het TV West Weekoverzicht wordt in een nieuw jasje gestoken.

Ook voor 2019 zetten wij alles op alles voor de beste verhalen uit uw regio. Wij hopen dat u ons ook komend jaar weet te vinden met vragen en tips. Via online@omroepwest.nl, via onze rubriek Rake Vragen of tijdens onze Facebookvergadering op vrijdagochtend.

Die vraagtekens, twijfels en zorgen die ik aan de eettafel bespreek, hebben al mijn collega’s ook. Sterker nog, die hebben we allemaal. Samen met de leuke dingen gaan we die in 2019 allemaal bespreken en kijken wat het eigenlijk allemaal voor ons betekent. Hoe het in elkaar zit en natuurlijk welke veranderingen er nog meer aankomen. Daarover gaan we allemaal berichten in het nieuwe jaar. Bent u er dan ook weer bij?

Namens de redactie van Omroep West wens ik u het beste voor 2019.

Vriendelijke groet,

Henk Ruijl

Waarnemend hoofdredacteur

henkruijl@omroepwest.nl