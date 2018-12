Deel dit artikel:













Man uit Krimpen aan den IJssel (28) verdacht van roekeloos rijden bij fataal ongeluk N210 Ernstig ongeval op de N210 (Foto: MediaTV)

DEN HAAG - De 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die sinds zondag vastzit na een dodelijk ongeluk op de N210 in Lekkerkerk, wordt verdacht van 'roekeloos of zeer onvoorzichtig rijgedrag'. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekend gemaakt. De man blijft twee weken langer in de cel.