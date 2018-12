Vuurwerkverkopers krijgen controle: 'Het is ieder jaar weer spannend'

NOORDWIJKERHOUT - Vuurpijlen, duizendklappers, gillende keukenmeiden. Vanaf deze vrijdag zijn de vuurwerkverkooppunten weer open in onze regio. Maar voordat het vuurwerk wordt verkocht aan de klant, ligt het in opslagruimtes die moeten voldoen aan strenge veiligheideisen. De inspecteurs van de Omgevingsdienst West-Holland voeren daarom deze dagen veel controles uit.

Zo ook in de vuurwerkwinkel van Nel van Nes in Noordwijkerhout. Hoewel de vuurwerkverkoopster ieder jaar haar zaakjes goed op orde heeft, is het toch iedere keer maar weer afwachten of de inspecteurs het vuurwerk en de opslagruimte goedkeuren.

'Het is ieder jaar toch wel weer spannend', vertelt Nel. Volgens de onderneemster houden de steeds veranderende regels haar scherp. 'Ik verkoop nu al veertien jaar vuurwerk en de ene keer moet dit anders en de andere keer weer dat.'



Keurmerk en nummer leverancier

Tijdens de inspectie wordt er onder andere gekeken naar de etiketten van het vuurwerk. 'We kijken of er een keurmerk op zit en naar het nummer van de leverancier', vertelt inspecteur Wilko Rietmeijer. Ook mag het vuurwerk volgens hem niet te dicht tegen de muur aan liggen.

De Omgevingsdienst West-Holland voert naast controles op verkoopdagen ook controles op voorhand uit. 'Wanneer de verkooppunten nog niet open zijn, komen we meestal met de brandweer langs. We kijken dan onder meer naar de sprinklerinstallatie en checken de brandveiligheid in de opslagruimtes', vertelt inspecteur Sjaak Molenaar. 'Zo mag het vuurwerk niet te hoog opgestapeld liggen en moeten de looppaden breed genoeg zijn.'



'Veiligheid gaat boven alles'

De vuurwerkwinkel van Nel is in ieder geval goed door de keuring heen gekomen dit jaar en daar is ze dan ook erg blij mee. 'Veiligheid gaat boven alles, dus het is een fijn gevoel dat alles weer is goedgekeurd.'

