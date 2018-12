Vreugdevuren: 'Hoe zit het met de uitstoot?'

DEN HAAG - 'We proberen allemaal CO2 uitstoot tegen te gaan, maar hoe zit het dan eigenlijk met de uitstoot bij de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp?' Huibert Jansen uit Den Haag stelt deze vraag bij Rake Vragen. Met de vreugdevuren zelf heeft hij geen probleem, maar hij maakt zich zorgen over de vervelende gevolgen voor mensen met gevoelige luchtwegen als bijvoorbeeld astmapatiënten.

Volgens het RIVM valt de uitstoot van CO 2 wel mee. Bij vreugdevuren komt er met name fijnstof vrij. Hoofd emissieregistratie Margreet van Zanten zegt: 'We zijn op dit moment bezig met onderzoek naar het vrijkomen van fijnstof bij vreugdevuren. Bekend is dat van het vrijgekomen fijnstof in één jaar ongeveer 0,5 procent afkomstig is van vreugdevuren door heel Nederland. Bij vuurwerk is dit ongeveer één procent. Op het totaal is dit niet erg veel.'

Van Zanten zegt hierover nog wel: 'Het fijnstof dat vrijkomt tijdens het stoken van een vreugdevuur blijft heel lokaal hangen. Het ligt eraan hoeveel wind er staat, hoe ver het fijnstof verspreid wordt.' Voor mensen met bepaalde ziekten kan het stoken van de vreugdevuren om deze reden volgens GGD Haaglanden een gezondheidsrisico vormen.

Blijf uit de wind

Aan deze mensen adviseert de GGD Haaglanden om afstand te houden van de vuren. Dit geldt eigenlijk ook voor alle toeschouwers. Je kunt het beste op een plek gaan staan waar de rook van je afwaait.

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk overlast is door de vreugdevuren heeft de gemeente Den Haag afspraken gemaakt met de organisaties van de vuren op Scheveningen en Duindorp.

Duidelijke afspraken

'Er is vastgelegd welke materialen gebruikt mogen worden voor de stapel, hoe de wijze van ontbranding is en over het schoonmaken van het strand.' Zegt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke.

De organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen laat weten dat ze alleen maar schoon hout gebruiken. Organisator Jimco de Boer zegt: 'We zorgen ervoor dat er geen zooi tussen zit als plastic. Daarmee denken we wel om het milieu.'

Goed georganiseerd en weer netjes opgeruimd

De Boer vertelt dat vooral jongeren meehelpen met de bouw van het vreugdevuur. De Boer: 'Het is misschien nog wel slechter voor het milieu als die jongeren allemaal de straat op gaan en van alles in de fik zetten als bijvoorbeeld auto’s.'

Met elkaar wordt alles de volgende dag weer netjes opgeruimd. Zelfs het zand wordt gezeefd om te voorkomen dat spijkers en ander onbrandbaar materiaal uit de palets in het zand achterblijven.

'Het is uniek op de wereld'

Jimco de Boer noemt de vreugdevuren een uniek evenement. Het is volgens hem niet alleen een mooi spektakel, maar alle mensen uit Scheveningen helpen mee. De Boer: 'Het vreugdevuur brengt mensen echt samen.'

Volgens de gemeente Den Haag houdt iedereen zich goed aan alle regels en ze zien geen enkele reden om de vreugdevuren te verbieden. Bonenkamp: 'De vreugdevuren op het strand zijn een mooie traditie, die ieder jaar veel bezoekers trekt. Door maatregelen te nemen, verloopt de jaarwisseling in Den Haag steeds rustiger en veiliger.'



