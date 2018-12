Campagne voor veiligheid hulpverleners tijdens jaarwisseling

REGIO - De politie begint vrijdag op social media een campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid van hulpverleners tijdens de jaarwisseling. In vier filmpjes wil de politie laten zien dat mensen in uniform toch vooral ook mensen zijn. De video's zoomen in op de hulpverleners in hun privéleven.

De Leidse agent Damien deed eerder ook een oproep aan feestvierders om 'de mens achter het uniform te blijven zien'. Hij werd zelf afgelopen jaarwisseling zo ernstig mishandeld dat hij sindsdien niet meer op straat werkt als agent. Damien greep samen met een collega in bij een vechtpartij op de Lange Mare in Leiden. Hij werd hard getrapt en hield daar een gecompliceerde beenbreuk aan over.

In de campagne staat niet alleen een agent centraal, maar ook een brandweerman, ambulancemedewerker en een bijzonder opsporingsambtenaar (boa). De campagne heeft als titel 'Achter ieder uniform zit een mens. Laat ons veilig hulp verlenen.' De video's worden in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw via de social-mediakanalen van hulpverleningsdiensten en gemeenten gedeeld en zijn vooral bedoeld voor gebieden waar de jaarwisseling de afgelopen jaren onrustig verliep.

Hoge strafeis

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd agressie en geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw hard aan te pakken. De strafeis van het OM kan tot 200 procent hoger uitpakken.

De 19-jarige verdachte Ali H. die wordt verdacht van mishandeling van agent Damien werd eerder deze maand vrijgesproken. Er is volgens de rechtbank te weinig bewijs dat H. de dader is. Het OM gaat in hoger beroep.





