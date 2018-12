Deel dit artikel:













Patrick Roest onttroont Sven Kramer op 5000 meter Patrick Roest | Foto: Orange Pictures

LEKKERKERK - Patrick Roest is vrijdag Nederlands Kampioen geworden op de 5 kilometer tijdens het NK afstanden in Heereveen. Hij versloeg Sven Kramer in een rechtstreeks duel.

De 23-jarige schaatser uit Lekkerkerk versloeg Kramer met een ruim verschil. Roest finishte in 6.09,36. Kramer moest genoegen nemen met de derde tijd (6.13,82). Het zilver was voor Jorrit Bergsma (6.12,68). Kramer won de Nederlandse titel op deze afstand de laatste zes jaar op rij en tien keer in totaal. Voor Roest was het zijn eerste gouden medaille bij de NK afstanden. Bergsma pakte voor de zesde keer op rij zilver op dit onderdeel.