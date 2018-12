Sloopwoning Den Hoorn volledig uitgebrand

DEN HOORN - Een sloopwoning in Den Hoorn is vrijdagavond volledig uitgebrand. De brand ontstond rond 21.30 uur en een half uur later was de brand meester. Daarna liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden.

De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer houdt rekening met brandstichting of de mogelijkheid dat een vuurpijl de woning is binnengevlogen. 'Ook is kortsluiting mogelijk', zegt de woordvoerder. 'In eerste instantie gingen wij ervan uit dat gas en elektra al waren afgesloten. Later zei Westland Infra dat dit wel was gedaan bij huizen in de buurt, maar niet bij dit pand. Daarna is de gas en elektra alsnog afgesloten.’

Er wordt geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Daarvoor was de brand te hevig. 'Het is daarbinnen enorm heet geweest', zegt Van der Hee. 'Dat maakt verder onderzoek onmogelijk.'