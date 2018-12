Veel rookontwikkeling bij grote brand Den Hoorn: 'Sluit ramen en deuren'

DEN HOORN - Bij een grote brand bij een woning aan de Harnaskade in Den Hoorn, komt veel rook vrij. 'De rook is in de weide omgeving te zien en te ruiken. We adviseren daarom om ramen en deuren dicht te doen en ventilatiesystemen uit te zetten', vertelt brandweerwoordvoerder Wilco van der Hee tegen Omroep West.

Het pand aan de Harnaskade is een sloopwoning. Het is inmiddels ingestort en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. 'Daar zijn we nog wel een uurtje mee bezig', zegt de woordvoerder. Om het huis staan hekken, er was niemand aanwezig.

De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer houdt rekening met brandstichting. 'Het is in elk geval geen kortsluiting, want gas, water en licht was al afgesloten', zegt Van der Hee.