Mogelijke sluiting koninklijk ziekenhuis Bronovo en HMC Antoniushove

DEN HAAG - HMC Bronovo in Den Haag gaat mogelijk dicht. Ook sluiting van HMC Antoniushove in Leidschendam wordt niet uitgesloten. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt de ziekenhuizen te sluiten of sterk uit te kleden. Eind januari besluit het bestuur wat er van de HMC-vestigingen overblijft. Het streven is om de zorgprocessen en huisvesting te 'optimaliseren en concentreren', aldus een verklaring.

'De scenario’s die we verkennen gaan uit van een 1, 2 of 3 locatie-model', laat HMC weten in een verklaring naar aanleiding van berichtgeving in het AD, zaterdag. De kans is groot dat het Bronovo gaat sluiten: het verloor de afgelopen jaren al meerdere afdelingen aan HMC Westeinde. Antoniushove kreeg nog onlangs het nieuwe Kankercentrum in huis.

Het ziekenhuis aan de Bronovolaan in het noorden van Den Haag is één van de drie HMC-vestigingen, naast HMC Westeinde in Den Haag en HMC Antoniushove in Leidschendam. Bronovo was lange tijd het vaste ziekenhuis voor leden van de koninklijke familie. De afdelingen dragen de namen van de Oranjes. Zo is de kinderafdeling genoemd naar koning Willem-Alexander.



Bronovo verloor al meerdere afdelingen

Het HMC is al langer bezig taken te concentreren en het ziekenhuis dat beroemd werd door de geboortes van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane uit te kleden. Westeinde in Den Haag blijft daarbij de belangrijkste vestiging, mogelijk straks de enige. De afdeling verloskunde van Bronovo gaat binnenkort naar het nieuwe Moeder-Kind Centrum bij Westeinde. Drie jaar geleden werd bekend dat Bronovo ging samenwerken met LUMC Leiden in het Universitair Kankercentrum. Het Kankercentrum kreeg twee vestigingen: LUMC Leiden en MCH Antoniushove.

In augustus leidde het tekort aan IC-verpleegkundigen ertoe dat het HMC-bestuur besloot ook de afdeling intensieve zorg van Bronovo per 1 oktober te sluiten. De vier intensive care-bedden van Bronovo moesten verhuizen naar Westeinde. De SEH (spoedeisende hulp) van Antoniushove ging overigens vorig jaar al dicht. Toen werd gezegd dat Leidschendammers voor spoedhulp terechtkonden bij de toen net vernieuwde SEH van het nabije Bronovo. Dat valt voor hen nu ook mogelijk weg.





'Prematuur' om te zeggen dat ziekenhuizen dichtgaan

Volgens een woordvoerster van HMC is het 'redelijk prematuur’ om te zeggen dat Bronovo of Antoniushove dichtgaan. ‘Er is nog geen enkel besluit genomen. Er wordt gekeken naar alle toekomstscenario’s waarbij echt alle opties voorliggen. Het is een hele brede verkenning die we al enige tijd zorgvuldig vormgeven, in overleg met alle partijen. Daarbij hebben we ook te maken met de eis van de overheid dat de zorg nul procent duurder mag worden, en met de schaarste aan gespecialiseerd zorgpersoneel.’







