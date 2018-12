Verklaring HMC: meerdere toekomstscenario's voor Bronovo en Antoniushove

DEN HAAG - Het bestuur van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) heeft naar aanleiding van het nieuws dat HMC Bronovo en HMC Antoniushove mogelijk dichtgaan een verklaring opgesteld. Daarin is te lezen dat: 'Op dit moment wordt gewerkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn.'

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer optimalisatie van processen en zorgpaden, huisvesting en kwaliteit. 'Met behoud van kwaliteit van de zorg voor patiënten wordt vooral gekeken naar de best mogelijke en betaalbare inzet van de diverse locaties en de thematische concentratie van het zorgaanbod.'

Het bestuur zegt dat het de komende weken gaat praten met vertegenwoordigers van 'patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars'. Zij moeten samen de toekomst van HMC vormgeven. 'Naar verwachting zal eind januari besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen richting.'



Mogelijk één vestiging

Een van die scenario’s is het overhouden van één vestiging. Logischerwijs is dat Westeinde. In dat geval sluiten Bronovo en Antoniushove. Die vestigingen zouden ook kunnen openblijven als dagziekenhuis, waar niet meer wordt geslapen en nauwelijks geoperereerd. Alleen de poliklinieken blijven dan open.

In 2015 fuseerden Medisch Centrum Haaglanden MCH (dat was ontstaan uit een fusie van de katholieke ziekenhuizen Westeinde en Sint Antoniushove) en Bronovo-Nebo (een fusie uit 1972 van Bronovo Ziekenhuis en verpleeghuis Nebo). In 2016 werd de nieuwe naam Haaglanden Medisch Centrum, HMC.





Sara de Bronovo

Het Bronovo begon in 1865 als ’s Gravenhaagsche Diaconessen-Inrichting, gevestigd aan de Kazernestraat in het oude centrum van Den Haag. De diaconessen waren protestants-christelijke verpleegkundigen die in het hele land particuliere ziekenhuizen bestierden. De naam komt van de eerste directrice en medeoprichter, Sara de Bronovo. In 1929 werd er een nieuw pand gebouwd op de huidige plek aan de Bronovolaan. Het pand maakte rond 1999 na zeventig jaar plaats voor nieuwbouw.

De fusie van de aloude protestantse diaconessenziekenhuizen met de katholieke broeders in onze omstreken hebben één ding gemeen: na de fusie wordt vooral het diaconessenhuis ontmanteld of op zijn minst sterk uitgekleed.





Zorgkwaliteit niet omhoog

Het Diaconessenhuis in Leiden is binnen Alrijne nu een dagziekenhuis. Slapen kan niet meer, ook de SEH en de intensive care zijn verdwenen. Gecompliceerde operaties zijn daardoor alleen nog mogelijk in Alrijne Leiderdorp. Net buiten onze regio is het Diaconessenhuis in Heemstede, waar ook veel mensen uit de noordelijke Bollenstreek terechtkonden, grotendeels gesloopt en omgevormd tot een dagziekenhuis van het Spaarne Gasthuis.

Tegenwoordig is toezichthouder ACM, de Autoriteit Consument en Markt, kritischer over fusies van ziekenhuizen. Anders dan de bestuurders als argument opvoeren, gaan de kwaliteit van zorg meestal niet omhoog, en de prijs niet omlaag. Zo leidt het er vaak toe dat de bestuurders zelf er flink in salaris op vooruitgaan wanneer zij een grotere organisatie leiden.

