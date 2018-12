Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vreugdevuur Duindorp bereikt maximale toegestane grootte De maximale grootte van de Duindorpse vuurstapel is bereikt | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De bouw van het vreugdevuur in Duindorp gaat ontzettend hard. Zo hard zelfs, dat de toegestane inhoud van 10.000 kubieke meter al gehaald is. Mede door het goede weer van de afgelopen dagen is de opbouw van de vuurstapel zo snel gegaan. Maar nu de wind toeneemt, lijkt het erop dat er niet heel lang meer gebouwd gaat worden aan de vuurstapel.

'Het is geven en nemen met de gemeente', zegt Rinus Taal, organisator van de Duindorpse vuurstapel. 'Maar we hebben nog niet gehoord dat we moeten stoppen met de bouw.' De vuurstapel heeft zaterdagmiddag ongeveer een inhoud van 12.000 kubieke meter en er komt nog meer bij. Er zijn namelijk nog zo'n twaalf à dertien vrachtwagens op de snelweg onderweg naar Duindorp. Het lijkt erop dat die pallets nog bovenop de stapel gelegd mogen worden.

Zo goed als windstil Zaterdag begint de wind toch wat meer aan te trekken dan de afgelopen dagen, waardoor het gevaarlijk kan worden om bovenop de hoge vuurstapel te staan. Maar volgens Rinus valt het bovenop de stapel juist wel mee met de wind: 'Het lijkt hier zo goed als windstil'. Ook de kinderen worden natuurlijk betrokken bij de opbouw van de vreugdevuren. Zaterdag zijn bij Duindorp de kinderen druk in de weer met het bouwen van hun eigen stapels pallets. Zo worden ze volgens de vuurstapelbouwers alvast voorbereid op de toekomst, als zij het werk over moeten nemen. LEES OOK: Pallets, pallets en nog eens pallets: vuurstapels Duindorp en Scheveningen schieten de lucht in