Voor de derde keer Nederlands Kampioen Voetbalquiz dankzij Johan Cruijff

LEIDEN - De uit Leiden afkomstige Rypke Bakker is vrijdagavond voor de derde keer Nederlands Kampioen Voetbalquiz geworden. Samen met zijn quizpartner Michel Abbink sleepte hij in de Rotterdamse Kuip het kleinood binnen. 'We hadden het lastig in de finale. Gelukkig kregen we toen de vraag: 'Wie zijn de vijf oudste veldspelers die voor Feyenoord hebben gespeeld?' Daarmee zijn we op de concurrentie ingelopen. Een daarvan is Johan Cruijff.'

De antwoorden op de verschillende voetbalvragen in het artikel staan onderaan.

De voorbereiding van Bakker op het NK Voetbalquiz was dit jaar wat anders dan normaal. 'Vorig jaar had ik drie vrije dagen waarin ik allerlei excelsheets en boeken doornam. Sinds dit jaar heb ik een dochter en daardoor was het allemaal wat rommelig. Ik ben in november al begonnen.'

Maar waar bestaat zo'n voorbereiding uit? 'Veel boeken over finales en trivia lezen', verklaart de bolleboos. 'Maar ook YouTube-compilaties van de verschillende wereldkampioenschappen doornemen. Die kennis heb ik wel ergens zitten, maar hij moet weer omhoog worden gehaald.'



Vito Wormgoor

Daarnaast heeft de Leidenaar een hele verzameling aan excelsheets. 'Als zo'n quiz in de jaren tachtig zou worden gehouden, dan was het makkelijk met Nederlanders die voetbalden in het buitenland. Dan had je er twee in Engeland, vijf in Duitsland en tien in België. Nu zijn er zoveel speler in het buitenland. Dat moet je allemaal bijhouden. En volgend seizoen zitten ze weer bij een andere club.'

Alles kan dus gevraagd worden bij het Nederlands Kampioenschap Voetbalquiz. 'Je moet weten bij welke club oud-ADO-speler Vito Wormgoor tegenwoordig speelt. Grote kans dat die vraag helemaal niet komt. Maar je kennis moet paraat zijn.'



Invuloefening

Het NK Voetbalquiz bestaat uit drie ronden. Na de zogeheten eerste ronde blijft er een aantal teams over die de halve finale gaat spelen. 'Normaal is voor Michel en mij de eerste ronde een invuloefening. Maar, die was dit jaar een stuk moeilijker. Dan krijg je een vraag zoals: 'Ajax en nog een andere club wonnen en verloren één UEFA-cup/Europa League-finale. Welke club zoeken we?' Dan moet je al die finales in je hoofd afgaan voordat je bij die club komt.'

Door vragen zoals 'Welke drie spelers speelden dit seizoen in de eerste divisie, maar kwamen ooit voor Oranje uit? Welke drie landen kregen de minste tegengoals het afgelopen wereldkampioenschap? Welke vier Nederlanders speelden in het seizoen 1998/1999 voor de ploeg die als vierde in de Premier League eindigde?', goed te beantwoorden, gingen Bakker en zijn quizmaat naar de finale.



Denkproces

In de finale hadden ze het in het begin lastig. Maar toen een grote concurrent voor de titel er al snel uitlag, lagen ze op koers voor de prestigieuze prijs. 'We kregen nog wel een leuke vraag', zegt de voetbalfeitjeskenner enthousiast. Vervolgens geeft hij een kijkje in het denkproces van een voetbalquizkampioen.

'Vijf spelers kregen ooit rood in een WK-finale', begint Bakker met de vraag die aan hem gesteld werd. 'Hoeveel WK-wedstrijden hebben die vijf spelers bij elkaar gespeeld?'



John Heitinga

'Dan moet je weten wie het zijn', vervolgt hij. 'Dat zijn natuurlijk Zidane, Desailly, Heitinga, Dezotti en Monzón. Dan ga je rekenen. Heitinga speelde alles in 2010. In 2006 kreeg hij rust in de wedstrijd tegen Argentinië. Dus dat WK speelde hij drie wedstrijden. Dat houdt in dat hij in totaal tien WK-wedstrijden heeft gespeeld. Zo doe je dat ook bij die andere spelers.'

'Je moet wel weten dat Dezotti en Monzón in 1990 vooral reserve waren bij Argentinië en niet veel hebben gespeeld. Het was een inschattingsvraag. Wie het meest dichtbij zat kreeg een punt. We hadden drie minuten voor de vraag en hadden het precieze aantal goed. Soms is een inschattingsvraag, geen inschattingsvraag', besluit Bakker mysterieus.



Barcelona

De hoofdprijs was naast een grote beker een voetbalreis naar de wedstrijd Barcelona – Valencia. 'In 2013 won ik ook', zegt Bakker. 'Toen mochten we naar Barcelona – Espanyol. Dus liever had ik nu een reisje naar Madrid gehad. Maar nu wordt het een trip down to memory lane. Ach, Michel is Valencia-fan, maar heeft ze nog nooit live in actie gezien. Daar krijgt hij nu de kans voor. En ik wil het stadion van Espanyol zien en we gaan naar een voetbalmuseum uiteraard.'

De vragen:

Wie zijn de vijf oudste veldspelers die voor Feyenoord hebben gespeeld?



- Pierre van Hooijdonk

- Dirk Kuijt

- Michael Mols

- Johan Cruyff

- Willem van Hanegem

SK Brann Bergen

Anderlecht

Royston Drenthe

Wout Brama

Bart Ramselaar

Denemarken

Peru

Iran

Jimmy Floyd Hasselbaink

Robert Molenaar

Willem Korsten

Clyde Wijnhard

39 wedstrijden

Ze speelden bij Leeds UnitedHet gaat om: