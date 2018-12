Politie doet inval in Haagse kroeg: mogelijk illegale gokpraktijken

DEN HAAG - De politie heeft vrijdagavond bij Café Plein aan het Soestdijkseplein in Den Haag een inval gedaan. Ze deden deze inval na een melding over een persoon met een vuurwapen. Dat meldt de politie.

Een vuurwapen werd niet aangetroffen. Wel kreeg de politie volgens een woordvoerder het vermoeden dat er illegaal werd gegokt.

Toen de politie aankwam was de kroeg vol met mensen. Iedereen werd gefouilleerd, ook is het café van binnenuit doorgelicht. Er zijn in totaal vier mensen opgepakt, waaronder voor witwassen. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.





