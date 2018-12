Leidse studenten vissen 2500 plastic bekers uit de grachten

LEIDEN - Een kano vol met plastic wegwerpbekers. Dit is wat de Leidse biologiestudent Auke-Florian en zijn medestudenten uit de grachten visten, toen ze na het Leidens Ontzet op 3 oktober een kanotochtje maakten. Uiteindelijk haalden ze 2500 plastic bekers uit de gracht. Een deel van de bekers zijn bewaard en krijgt nu een plekje in de zogeheten Canal Cups expositie die de studenten zaterdag openden.

'We dachten dat we maar een paar tasjes of bekertjes zouden tegenkomen, maar we kwamen terug met een kano vol plastic', vertelt Auke-Florian. Hij en zijn medestudenten schrokken toen ze zagen hoeveel afval het eigenlijk was. 'We moesten zo vaak heen en weer varen dat we gefrustreerd raakten. Hierdoor besloten we dat we dit probleem echt willen aanpakken. Zo onstond het idee voor de expositie', aldus de Leidse biologiestudent.

Van de in totaal 2500 bekers die de studenten hebben gevonden zijn er 1000 bekers gefotografeerd. Deze foto's zijn te zien in Old School Leiden. 'Met deze enorme fotowand van duizend foto's hopen we een sterk beeld neer te zetten van de plasticvervuiling in de Leidse grachten en dat mensen bewust worden van deze problematiek', zegt Auke-Florian.



Gemeente 'wakker schudden'

De gemeente is nu grotendeels aan zet, vindt Auke-Florian. 'We hopen dat we hiermee de gemeente wakker kunnen schudden, want anno 2018 vier je geen feestjes meer met zoveel plastic.' Hij pleit er daarom voor eco-bekers verplicht te stellen tijdens alle evenementen in Leiden. 'Je moet het zien als een soort statiegeld. Het kost je een klein beetje geld om de beker aan te schaffen, maar na gebruik kan je hem weer inleveren en krijg je je geld terug.'

De gemeente laat in een reactie weten welwillend tegenover het plan te staan en heeft het voornemen de eco-bekers volgend jaar tijdens het Leidens Ontzet in te voeren.

