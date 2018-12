Deel dit artikel:













Opbouw vreugdevuur Duindorp stilgelegd De maximale grootte van de Duindorpse vuurstapel is bereikt | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De opbouw van het vreugdevuur op het strand in Duindorp is zaterdag op last van de gemeente stilgelegd omdat de maximale grootte ruim is bereikt.

De gemeente had vooraf met de bouwers afgesproken dat de palletstapel maximaal 10.000 kubieke meter mocht zijn. Zaterdagmiddag was de inhoud van de palletstapel volgens de organisatie al 12.000 vierkante meter. Er waren toen nog 12 vrachtwagens hout op weg naar Duindorp. Het stilleggen van de bouw is de uitkomst van een overleg met onder meer de brandweer en de bouwers, zegt de gemeente in een verklaring. Er is geen aanvoer van nieuwe pallets meer. 'Zo blijft de veiligheid van de stapel geborgd en kunnen bouwers, bewoners en bezoekers met de jaarwisseling veilig en verantwoord genieten van het mooie vreugdevuur', aldus de woordvoerder van burgemeester Krikke. LEES OOK: Vreugdevuur Duindorp bereikt maximale toegestane grootte