Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil opheldering over mogelijke sluiting ziekenhuizen

DEN HAAG - Partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft het stadsbestuur van Den Haag om opheldering gevraagd over de mogelijke sluiting van de ziekenhuizen HMC Bronovo en HMC Antoniushove.

Zaterdag werd bekend dat het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt de locaties Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam te sluiten of sterk uit te kleden.

Raadlidslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de partij die zelf deel uitmaakt van het Haagse college, maakt zich zorgen: 'Antoniushove en Bronovo zijn recent gerenoveerd en gemoderniseerd. Dan is dit is toch niet uit te leggen?', reageert ze in een verklaring. 'Wij willen dat de ziekenhuiszorg in onze stad op peil blijft. Dit betekent dat zorg, maar zeker basiszorg, bereikbaar en toegankelijk moet zijn en blijven. Dat moet ook de inzet van ons stadsbestuur zijn.'



Schriftelijke vragen

Roopram wil van het college weten of het op de hoogte was van de reorganisatieplannen van het HMC. Ook wil het raadslid weten hoe de gemeente de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg in de stad wil waarborgen als de ziekenhuizen daadwerkelijk sluiten, is te lezen in haar schriftelijke vragen.

Het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum besluit eind januari over wat er van de HMC-vestigingen overblijft.





