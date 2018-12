Deel dit artikel:













Portiek ontruimd na brand in kelderbox Foto: Regio15

DEN HAAG - Bewoners van acht flats in een portiek aan het Roggekamp in Den Haag moesten in de nacht van zaterdag op zondag hun huis uit omdat er brand woedde in een kelderbox. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 1 uur ‘s nachts uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer stonden in de box twee motoren. Over de oorzaak kon hij nog niets zeggen. Het vuur was snel onder controle waarna de meeste bewoners weer naar huis konden. Alleen de bewoners van de onderste verdieping moesten langer wachten.