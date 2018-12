Drukke nacht Haagse brandweer: meerdere auto’s en containers in de fik

Auto aan Het Kleine Loo in Den Haag gaat in vlammen op | Foto AS Media

DEN HAAG - In de regio Den Haag is de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag meer dan twintig keer uitgerukt na een melding van een brand. Het merendeel van de brandjes bestond volgens een woordvoerder van de brandweer uit containers die in de fik stonden. Ook gingen er enkele auto’s in vlammen op.

'Bij de containerbrandjes is bijna zeker vuurwerk in het spel geweest', weet de brandweerwoordvoerder. 'Een rotje in een container gooien geeft een mooie knal, maar de kinderen die het doen, weten niet wat de gevolgen zijn.'

De brandweer moest onder andere uitrukken voor brandjes in containers aan het Parijsplein in Den Haag, de Fonteynenburghlaan in Voorburg en de Fruitlaan in Wateringen.



Autobranden

Daarnaast was er ook nog een aantal autobranden. Op het Kleine Loo in Den Haag brandde er rond 02.00 uur een auto volledig uit. Aan de Haagse Erasmusweg is rond 03.45 uur een wagen in vlammen opgegaan. Twee auto’s die in de buurt van de auto aan de Erasmusweg stonden zijn licht beschadigd door de brand.

Ook in Delft moest de brandweer rond 02.00 uur uitrukken voor een autobrand. Aan de Tweemolentjeskade brandde een wagen helemaal uit. De politie gaat bij de autobranden onderzoek doen naar de oorzaak. Vuurwerk als aanleiding wordt niet uitgesloten.



Vals alarm

Ook waren er een tweetal gebouwbranden. Zo moesten acht flats in een portiek aan de Roggekamp in Den Haag worden ontruimd na een brand in een kelderbox. In Duindorp ging aan de Tesselsestraat een bouwkeet in vlammen op.

Er was ook nog vals alarm voor een gebouwbrand in de Van Ostadestraat in Den Haag. Volgens de brandweerwoordvoerder hebben mensen waarschijnlijk vuurwerk dat werd afgestoken voor vlammen aangezien.

LEES OOK: Auto volledig uitgebrand in woonwijk