Politie vindt 210 kilo illegaal vuurwerk in bestelbus

VOORHOUT - De politie heeft zaterdagmiddag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een bestelbusje dat geparkeerd stond aan de Linnaeuslaan in Voorhout. Volgens de politie gaat het om 210 kilo.

Aan het einde van de middag ontving de politie een melding van vuurwerkoverlast op de Linnaeuslaan in Voorhout. Daar aangekomen troffen zij de bestelbus aan met een lading van 210 kilo aan vuurwerk. De wettelijke toegestane hoeveelheid vuurwerk per persoon is 25 kilo.

Na onderzoek bleek het te gaan om vuurwerk uit Duitsland dat in Nederland illegaal is. Daarbij bestond de vangst voor een deel uit professioneel vuurwerk, dat niet zomaar afgestoken mag worden.



In beslag genomen

Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen en tegen de eigenaar wordt een proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie zal op een later moment een besluit nemen over de vervolging van de verdachte.

